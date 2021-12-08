В Ингушетии возбудили дело после нападения на водителя микроавтобуса, перевозившего детей

МАГАС, 8 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Ингушетии после нападения во вторник вечером на водителя микроавтобуса, который перевозил детей, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

"Следственным отделом ОМВД России по Назрановскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство") и ст. 167 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") УК РФ. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание всех причастных лиц", - говорится в сообщении.

Как сообщается, также по факту нападения на водителя микроавтобуса начата прокурорская проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и законодательства в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Как сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, вечером 7 декабря в сельском поселении Экажево неизвестные, передвигавшиеся на двух автомобилях, перегородили дорогу и обстреляли из травматического оружия микроавтобус Ford Tranzit под управлением 32-летнего местного жителя, после чего нанесли ему удары деревянными палками по различным частям тела. Пострадавший с травмами обратился в лечебное учреждение, он не госпитализирован. Дети, находившиеся в микроавтобусе, не пострадали.

По данным пресс-службы центрального аппарата СК РФ, председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления СК РФ по Ингушетии доложить о ходе проверки по факту нападения на водителя автобуса. Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.