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Стрельба в МФЦ в Москве
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СК будет добиваться ареста устроившего стрельбу в МФЦ в Москве

Соответствующее ходатайство в суд планируется направить 9 декабря
© СК РФ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России будет добиваться ареста Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

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"Следователями проведены обыски по месту его жительства, анализируются полученные материалы, характеризующие его личность. Сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Как уточнил источник ТАСС, соответствующее ходатайство в суд планируется направить в четверг, 9 декабря.

Иванова сообщила, что следователи опросили свидетелей и очевидцев случившегося, сейчас изучают записи с камер видеонаблюдения. "Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая", - сказала представитель ГСУ. Мотивы стрельбы устанавливаются.

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