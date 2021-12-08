СК будет добиваться ареста устроившего стрельбу в МФЦ в Москве

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России будет добиваться ареста Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"Следователями проведены обыски по месту его жительства, анализируются полученные материалы, характеризующие его личность. Сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
Как уточнил источник ТАСС, соответствующее ходатайство в суд планируется направить в четверг, 9 декабря.
Иванова сообщила, что следователи опросили свидетелей и очевидцев случившегося, сейчас изучают записи с камер видеонаблюдения. "Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая", - сказала представитель ГСУ. Мотивы стрельбы устанавливаются.