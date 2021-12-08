Софии Сапеге предъявили окончательное обвинение по четырем статьям УК Белоруссии

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Белорусские следователи предъявили окончательное обвинение гражданке Российской Федерации Софии Сапеге по четырем статьям Уголовного кодекса Белоруссии, среди которых разжигание социальной вражды. Об этом сообщил в среду журналистам председатель Следственного комитета республики Дмитрий Гора.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Софьи Сапеги заканчивается, предъявлено окончательное обвинение по ряду статей Уголовного кодекса. Среди них - разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов", - отметил глава следственного ведомства.

По его словам, в ближайшее время уголовное дело будет предъявлено для ознакомления.

Глава ведомства проинформировал, что, кроме Сапеги, по делу проходят бывшие сотрудники республиканского предприятия "Белтелеком", а также другие лица, которые публиковали персональные данные в деструктивных Telegram-каналах.

Сапега была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. В конце июня Сапегу и Протасевича перевели из СИЗО под домашний арест.