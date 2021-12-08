Россия отклонила просьбу Нидерландов опросить командира зенитной бригады по делу MH17

ГААГА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия отклонила направленный голландской стороной запрос об оказании правовой помощи с целью опроса в качестве свидетеля по делу о крушении Boeing на Украине Сергея Мучкаева, который летом 2014 года командовал базирующейся в Курске 53-й зенитной ракетной бригадой ВС РФ. Об этом сообщил в среду на слушаниях судья Хендрик Стейнхейс.

Он напомнил, что запрос был направлен РФ в начале ноября. Ответ на него был получен 3 декабря. Российская сторона, констатировал судья, отказалась от сотрудничества на том основании, что Мучкаев обладает военной секретной информацией, и его опрос в качестве свидетеля может привести к раскрытию этой информации и тем самым "нанести вред жизненно важным интересам РФ".

"На основе этого судебный следователь пришел к выводу, что опрос Мучкаева невозможен, и закрыл досье", - подчеркнул Стейнхейс. Теоретически это означает, что прокуратура теперь может представить свой обвинительный акт. Не исключено, что это будет сделано в ходе сессии слушаний, запланированных на 20-22 декабря.

На опросе Мучкаева настаивала защита Олега Пулатова, проходящего одним из обвиняемых по делу. Как отмечала ранее адвокат Сабина тен Дуссхате, важность его показания сложно переоценить.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют два голландских адвоката.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, проводившей уголовное расследование дела MH17, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.