Мужчина получил тюремный срок по делу о поджоге дома волгоградского губернатора

ВОЛГОГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего арендатора центрального рынка Волгограда Евгения Ремезова, причастного к поджогу дома волгоградского губернатора. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет в исправительной колонии строгого режима, сообщили в среду журналистам в пресс-службе суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Ремезова Евгения Викторовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 111, ч. 2 ст. 167 и п. "а" ч. 2 ст. 205 (в ред. ФЗ от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ) УК РФ. В соответствии с приговором суда Ремезов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Ремезов являлся лидером организованной преступной группы, причастной к поджогу дома волгоградского губернатора Андрея Бочарова в 2016 году. Ремезов после задержания дал показания на волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова и экс-главу управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева. В ноябре 2020 года в Волгограде был вынесен приговор двум другим обвиняемым, которые подожгли дом волгоградского губернатора, - Иван Железняков осужден на 6,5 года колонии, Дмитрий Ушаков - на 8 лет.

Сообщается, что Ремезов привлек для совершения террористического акта четырех человек. Ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные проникли на территорию частного домовладения, находившегося в пользовании губернатора и членов его семьи, и попытались поджечь стену дома. Также установлено, что Ремезов был причастен к причинению тяжкого вреда здоровью предпринимателя с целью устрашения и побуждения его к возврату долга и поджогу чужого автомобиля.