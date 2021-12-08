Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в квартире пятиэтажного дома в поселке Цементный (Свердловская область). Жильцы эвакуированы, сведений о погибших и пострадавших не поступало, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"В одной из квартир по улице Ленина в Невьянске, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием жилища. На месте работает полиция и другие экстренные службы города. По одной из отрабатываемых полицией версий, взрыв мог произойти из-за утечки газа", - сказал Горелых.

По его данным, сообщение о ЧП в дежурную часть территориального ОВД поступило в 14:15 (12:15 мск) от ЕДДС. Происшествие произошло в поселке Цементный (входит в городской округ Невьянск - прим. ТАСС) в трехкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.

"В квартире, о которой идет речь, уже несколько лет никто не живет. Представители МВД личность собственника установили, это местный житель 1960 года рождения, находящийся на пенсии. В результате взрывной волной выбило стекла в окнах, пострадала соседняя квартира, газ в доме экстренно перекрыт. Сведений о пострадавших и погибших пока в полицию не поступало", - отметил Горелых.

В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что самостоятельно эвакуировались 50 человек, из них 10 детей. Еще два человека были спасены пожарными. Площадь пожара составила 60 кв. метров, он ликвидирован. В тушении пожара участвовали 13 человек и пять единиц техники.