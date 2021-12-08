В Воронеже пропала 11-летняя девочка

ВОРОНЕЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Полицейские и поисковики отряда "ЛизаАлерт" ведут в Воронеже поиски 11-летней девочки, которая 7 декабря вышла из дома и до сих пор не вернулась. Об этом сообщила ТАСС в среду руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

"Накануне в отдел полиции в 21:00 обратился опекун (дедушка девочки) с заявлением, проводим необходимые разыскные мероприятия", - сообщила она.

В среду во "ВКонтакте" пресс-служба регионального поискового отряда "ЛизаАлерт" сообщила, что волонтеры в Воронеже присоединились к поиску девочки. Как сообщила ТАСС официальный представитель СУ СК по Воронежской области Ольга Бовт, организованы поисковые мероприятия, по факту исчезновения ребенка проводится проверка.