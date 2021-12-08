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В Приангарье возобновили электроснабжение села, почти двое суток остававшегося без света

В поселке Прибойный проживают около 430 человек

ИРКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение в поселке Прибойный Иркутской области, где почти двое суток без света оставались около 430 человек, восстановлено. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"На 18:30 (13:30 мск) 8 декабря в Братском районе в поселке Прибойный электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

В ночь на 7 декабря произошло аварийное отключение электроэнергии в поселках Шумилово и Прибойный Братского района. В Шумилово подачу электроэнергии возобновили 7 декабря в 12:30 (07:30 мск). В районе из-за аварийного отключения был введен режим ЧС.

Поселок Прибойной находится примерно в 108 км от города Братска. В населенном пункте насчитывается 248 частных жилых домов с населением 428 человек и три социальных объекта.

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