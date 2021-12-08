В Москве арестован обвиняемый в хищении 500 млн рублей, выделенных на пошив формы для МВД

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в хищении более 500 млн рублей, выделенных на пошив и поставку полицейской формы. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В рамках расследования уголовного дела о многомиллионном хищении бюджетных средств по ходатайству Главного следственного управления СК арестован бывший генеральный директор ООО "БМФ" Борис Ляшук, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере", - сказали в СК.

По данным следствия, в 2017 году МВД России был заключен государственный контракт с компанией "БМФ" на пошив и поставку повседневной одежды для сотрудников органов внутренних дел. Но Ляшук с целью хищения выделенных бюджетных средств организовал через группу подконтрольных организаций-производителей пошив форменного обмундирования из некачественного сырья. "В результате преступных действий МВД России причинен ущерб на сумму более 500 млн рублей", - сообщили в СК.

В рамках уголовного дела в 40 региональных подразделениях МВД изъято поставленное форменное обмундирование, по которому проведено более 200 сложных физико-химических судебных экспертиз. По результатам исследований выяснилось, что при изготовлении одежды использовались ткань и комплектующие, не соответствующие требованиям контракта.

"Факты противоправной деятельности были установлены следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД и ФСБ России. Следствие продолжает устанавливать причастных к преступной схеме", - сообщили в СК.