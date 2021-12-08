Суд на Урале признал виновными охотников, открывших огонь по сотрудникам Росгвардии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Сысертский районный суд Свердловской области признал виновными двух охотников, которые обвинялись в угрозе применения насилия в отношении сотрудников Росгвардии и чиновников во время рейда. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"В Сысерти вынесен приговор по уголовному делу об угрозе применения насилия в отношении представителей власти во время проведения рейда в охотничьих угодьях, об угрозе убийством и хищении оружия. <…> Суд назначил Сергею Кадочникову наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Антону Никонову - в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в августе 2020 года инспектор регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира, председатель Сысертского общества охотников и рыболовов, а также сотрудники Росгвардии проводили рейд на территории охотничьих угодий области.

На территории Сысертского района сотрудники встретили шестерых охотников, в том числе подсудимых, и попросили предоставить документы и оружие. Кадочников и Никонов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказались выполнять требования и начали угрожать сотрудникам ружьем. Для запугивания они произвели не менее двух выстрелов.

Как отметили в региональном следственном управлении СК РФ, в ходе инцидента был поврежден служебный автомобиль, пострадавших в числе сотрудников не было. По делу проведено около 30 судебных экспертиз, в том числе баллистические, криминалистические, химическая, психолого-психиатрические.

"Резонансное преступление, о котором идет речь, сотрудникам полиции Сысерти и областного ГУ МВД удалось раскрыть по горячим следам. Представители МВД сработали максимально оперативно и профессионально", - дополнил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.