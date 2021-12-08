СК возбудил дело по факту мошенничества при благоустройстве площади в Орле

ТАСС, 8 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества на сумму свыше 15 млн руб. при благоустройстве площади маршала Жукова в Орле, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"На основании материалов, представленных УФСБ России по Орловской области, возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Не менее 15 млн рублей были получены обманным путем, обращены в пользу подрядчика, в связи с чем муниципальному образованию город Орел причинен ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

В прокуратуре региона отметили, что в Орле на площади маршала Жукова провели работы по благоустройству по муниципальной программе. В декабре 2021 года управление коммунальным хозяйством Орла на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат, прочих документов перечислило подрядчику "Техспецкомплект" свыше 71 млн руб. Однако, по версии следствия, при формировании расчета работ по ремонту площади стоимость строительных материалов необоснованно завысили на сумму не менее 15 млн рублей. "Прокуратурой проводится проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, осуществлявших приемку выполненных работ", - добавили в пресс-службе прокуратуры региона.