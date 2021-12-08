Суд отправил в СИЗО жительницу Казани, избившую малолетнюю дочь

КАЗАНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу на два месяца жительницу столицы Татарстана, подозреваемую в истязании полуторагодовалого ребенка. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении подозреваемой Епанешниковой Алены Геннадьевны меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказал судья.

Следователь ходатайствовал о заключении обвиняемой под стражу, так как она может продолжить заниматься преступной деятельностью и скрываться от следствия. Установлено, что Епанешникова ранее уже была судима по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, она отбывала наказание на срок 1,5 года в колонии.

В зале суда обвиняемая раскаялась в содеянном и заявила, что готова понести наказание, но просила суд не заключать ее под стражу.

Ранее сообщалось, что 1 декабря 31-летняя жительница региона в состоянии алкогольного опьянения избила полуторагодовалую дочь, снимая происходящее на камеру. Позже это видео она отправила мужу, чтобы причинить ему страдания. Он сообщил о случившемся своей матери, которая обратилась в полицию. Возбуждены уголовные дела по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание") и ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил дело на контроль.

В настоящее время пострадавшая девочка находится в медучреждении, первичный осмотр показал, что ребенок получил травмы средней тяжести. Семья поставлена на профилактический учет.