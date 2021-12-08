Сообщивший 18 раз о "минировании" аэропорта Хабаровска получил тюремный срок

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Суд признал виновным и приговорил к четырем годам и десяти месяцам колонии строгого режима мужчину, который 18 раз отправлял ложные сообщения о "минировании" Хабаровского международного аэропорта им. Геннадия Невельского и самолетов. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Хабаровске суд вынес обвинительный приговор ранее неоднократно судимому жителю Республики Коми, который направлял заведомо ложные сообщения об актах терроризма, - сказала она. - Суд признал его виновным и приговорил к четырем годам и десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима".

Кроме того, по словам Волк, с осужденного также взыскано более 3 млн рублей материального ущерба, который был причинен хабаровскому аэропорту, авиакомпаниям и службам экстренного реагирования.

Расследованием уголовного дела (ч. 2 ст. 207 УК РФ) занимались сотрудники следственного отдела Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте. Установлено, что мужчина, будучи пьяным, по электронной почте отправлял на адрес Хабаровского международного аэропорта им. Геннадия Невельского информацию о "минировании" терминала и воздушных судов. "В июле, августе и сентябре минувшего года злоумышленником было сделано 18 ложных сообщений о терактах", - пояснила представитель МВД.

По всем тревожным сигналам проводились эвакуации персонала и пассажиров, а также проверки, в результате которых опасных предметов обнаружено не было. При этом приостанавливалась работа аэровокзала и вылеты самолетов. Преступник использовал приложение, которое позволяет скрывать реальный адрес отправителя сообщений. Тем не менее сотрудниками полиции и ФСБ России личность подозреваемого была установлена. Он был задержан в Усинске, после чего доставлен в Хабаровск.

В пресс-центре МВД России отметили, что подобные шутки с сообщениями о планируемых терактах их инициаторам обходятся очень дорого. Частью 2 ст. 207 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, а частями 3 и 4 данной статьи - до 8 и 10 лет лишения свободы соответственно. Кроме того, с виновного может быть взыскана компенсация за причиненный ущерб.