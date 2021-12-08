В аэропорту Новосибирска задержан пассажир за дебош на борту самолета

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в аэропорту Толмачево пассажира, который устроил дебош на борту самолета рейса Магадан - Новосибирск. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию поступило сообщение о том, что экипажу самолета, прилетевшему из Магадана, требуется помощь из-за неадекватного поведением одного из пассажиров. "Прибывшие к месту приземления лайнера сотрудники полиции установили, что во время полета мужчина хватал бортпроводника и сидящих впереди людей за одежду, бил ногами в спинки кресел, совершал другие резкие движения, представляющие опасность для пассажиров. Сотрудники транспортной полиции задержали правонарушителя и доставили его в дежурную часть", - сказала Волк.

В отношении задержанного составлены протоколы по ст. 20.1 и 11.17 КоАП РФ, ему может грозить штраф до 500 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Проверка по факту случившегося на борту воздушного судна продолжается.