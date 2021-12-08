Число жертв при крушении вертолета с начштабом обороны ВС Индии возросло до 13

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 декабря. /ТАСС/. Число жертв при крушении военного вертолета ВВС Индии, на борту которого находился начальник штаба обороны индийских ВС генерал Бипин Рават, возросло до 13. Об этом сообщил в среду телеканал NDTV.

Ранее телеканал информировал о пяти погибших. О состоянии начштаба официально не сообщается.

Как сообщила в среду пресс-служба ВВС Индии на своей странице в Twitter, вертолет ВВС Ми-17В-5 с генералом Раватом на борту потерпел катастрофу недалеко от города Кунура штата Тамилнад. Для установления причины случившегося начато расследование.

С Раватом на борту находились его супруга и высокопоставленные военные.

Генерал Бипин Рават, занимавший ранее пост начштаба сухопутных войск, стал первым в истории Индии начальником штаба обороны страны (Chief of Defence Staff, CDS), приступив к обязанностям с 1 января 2020 года. О необходимости создания этой новой для Индии должности в 2019 году заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на фоне очередного обострения в отношениях с соседним Пакистаном.

В задачу начштаба обороны входит координация действий всех трех видов индийских вооруженных сил: сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морских сил. Он должен поддерживать прямые контакты с премьер-министром по вопросам безопасности и оборонных закупок, давать ему рекомендации по вопросам долгосрочного оборонного планирования и управления Вооруженными силами. При этом начальники штабов сухопутных войск, ВМС и ВВС подчиняются начальнику штаба обороны.