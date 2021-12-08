Водоканал Оренбурга оштрафовали за превышение ПДК по сероводороду

ОРЕНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора выявило нарушение требований природоохранного законодательства в деятельности ООО "Оренбург водоканал", ставшие причиной превышения предельно допустимых концентраций сероводорода в воздухе Оренбурга и пригородных сел, сообщается в среду на сайте ведомства.

"В отношении юридического лица составлены протоколы об административных правонарушениях сразу по нескольким статьям КоАП РФ. Назначены штрафы на общую сумму 350 тыс. рублей, выданы представления об устранении выявленных нарушений. Деятельность ООО "Оренбург Водоканал" находится на особом контроле управления", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, предприятие нарушало требования природоохранного законодательства, технологического регламента работы очистных сооружений, а также правил эксплуатации газоочистного оборудования. Все это привело к превышениям предельно допустимой концентрации сероводорода, уточняется в сообщении.

Экологи неоднократно выявляли превышение содержания сероводорода в воздухе на территории села Южный Урал под Оренбургом. В мае и июне от жителей поступило 779 жалоб на отравляющий запах, экологи выезжали на место 85 раз, отобрали свыше тысячи проб и зафиксировали 52 превышения, в том числе превышение в 18 раз предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе населенного пункта. Вероятным источником запаха эксперты и представители региональных властей называют иловые поля очистных сооружений местного водоканала, в компании полагают, что запах может быть спровоцирован неблагоприятными погодными условиями.

Как ранее сообщал ТАСС, предприятию трижды был присужден административный штраф, полиция возбудила уголовное дело по статье "Загрязнение атмосферы". Также суд по иску управления Росприроднадзора по Оренбургской области обязал ООО "Оренбург водоканал" до конца 2022 года устранить нарушения требований санитарного законодательства, которые приводили к неоднократным превышениям предельно допустимой концентрации сероводорода и жалобам жителей поселка Южный Урал. Также суд возложил на ООО "Оренбург водоканал" ряд других обязанностей по решению экологических проблем, связанных с работой очистных сооружений.