Бизнесмен, обвиняемый в хищении 500 млн рублей на пошиве формы для МВД, обжаловал арест

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Бывший генеральный директор ООО "БМФ" Борис Лящук, обвиняемый в хищении более 500 млн рублей, выделенных для пошива формы сотрудникам МВД, подал жалобу на свой арест. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы, который вынес решение о заключении бизнесмена под стражу.

"В суд поступила апелляционная жалоба Лящука на решение заключить его под стражу. Дата заседания по этой жалобе пока не определена", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что в 2017 году МВД России был заключен государственный контракт с компанией "БМФ" на пошив и поставку повседневной одежды для сотрудников органов внутренних дел. Лящук с целью хищения выделенных бюджетных средств организовал через группу подконтрольных организаций-производителей пошив форменного обмундирования из некачественного сырья. В результате преступных действий МВД России причинен ущерб на сумму более 500 млн рублей. По результатам экспертиз, проведенных СК, выяснилось, что при изготовлении формы использовались ткань и комплектующие, не соответствующие требованиям контракта.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, ООО "БМФ" было создано в 2015 году, Лящук был ее первым гендиректором.