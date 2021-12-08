В центре Кирова столкнулись два автобуса

КИРОВ, 8 декабря. /ТАСС/. Три человека пострадали при столкновении двух рейсовых пассажирских автобусов в центре Кирове, сообщается в среду в группе в соцсети "ВКонтакте" УГИБДД УМВД по региону.

"Сегодня в 12:45 мск на ул. Воровского у дома №91 города Кирова, по предварительным данным, 58-летний мужчина - водитель автобуса "ПАЗ" 84 маршрута совершил наезд на автобус "ПАЗ" 70 маршрута под управлением 54-летнего мужчины-водителя. В результате ДТП три пассажира автобуса получили травмы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, среди пострадавших - женщина 53 лет, а также двое мужчин 55 и 59 лет. По факту ДТП проводится проверка.