Директора городских кладбищ Воронежа отпустили под подписку о невыезде по делу о взятке

ВОРОНЕЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Следователь взял с директора воронежского муниципального казенного учреждения (МКУ) "Администрация городских кладбищ" подписку о невыезде, подозреваемый отпущен после задержания. Об этом сообщила ТАСС в среду официальный представитель следственного управления СК по Воронежской области Ольга Бовт.

"Следователем СК подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщила она.

В понедельник в Воронеже задержали 51-летнего директора МГУ "Администрация городских кладбищ", в отношении него по факту покушения на взятку 500 тыс. рублей было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение взятки в крупном размере").

По версии следствия, директор городских кладбищ Воронежа запросил у мужчины 500 тыс. рублей за бронирование места для пожилой родственницы. Для передачи денег он привлек агента по организации похорон, женщина 6 декабря получила от заказчика 500 тыс. рублей, но отдать по назначению не успела, так как ее действия были пресечены в результате совместной операции сотрудников СК, регионального управления ФСБ и УМВД России по Воронежу.