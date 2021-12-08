Мосгорсуд продлил арест Раулю и Рауфу Арашуковым

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду продлил до апреля сроки содержания под стражей бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, обвиняемого в организации убийств, и его отца. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Владимир Постанюк.

"Сегодня Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Арашуковым Раулю и Рауфу до 7 апреля. Адвокаты возражали, но суд вновь прислушался только к мнению прокуратуры", - сказал адвокат.

Дело Арашуковых, фигурантами которого являются 20 человек, разделили на две части: в отношении 14 из них выделено отдельное производство, оно слушается в Преображенском суде Москвы, остальные шесть фигурантов, в том числе Рауль и Рауф Арашуковы, предстанут в Мосгорсуде перед присяжными.

В зависимости от роли и степени участия фигурантам дела предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 (организация или участие в преступном сообществе), ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц), ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата), ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 (подкуп или принуждение к даче показаний), ч. 2 ст. 306 (ложный донос) УК РФ.