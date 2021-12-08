Водителя в Крыму осудили за ДТП, в котором погибли три полицейских

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Суд в Крыму приговорил к шести годам в колонии-поселении водителя по делу о ДТП, в котором погибли трое полицейских, сообщили в среду журналистам в пресс-службе прокуратуры республики.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Осужденный лишен права управления транспортными средствами на срок три года. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

В Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю ранее сообщали, что вечером 2 февраля 2021 года служебный автомобиль Lada Priora, в котором находились четверо сотрудников конвоя и осужденный, с включенными проблесковыми маячками выехал после оглашения приговора из Кировского районного суда в следственный изолятор Симферополя. На 10-м км автодороги Кировское - Приветное водитель Skoda, который ехал со стороны села Приветное в поселок Кировский, совершил наезд на движущегося в попутном направлении велосипедиста, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем. В результате ДТП погибли трое стражей порядка. Еще четверо участников автокатастрофы были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.