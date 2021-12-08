В Петербурге ведутся обыски по делу о хищении средств при реставрации исторических складов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Обыски проходят в офисе компании "Ремстройфасад" в Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств при реставрации объекта культурного наследия "Интендантские склады", в котором в данный момент размещаются коллектив и студенты консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах.

По его данным, обвиняемой по делу проходит главный бухгалтер "Ремстройфасада" Ольга Кудряшова (Булыгина), которая сейчас скрывается от следствия в Лондоне, она объявлена в международный розыск, а также ее муж, бизнесмен Валерий Кудряшов, и отец - генеральный директор "Ремстройфасада" Николай Булыгин. Оба мужчины находятся под следствием.

Источник уточнил, что пока речь идет только об одном эпизоде мошенничества на сумму более 100 млн рублей. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства других возможных хищений при реставрации объектов Минкульта.