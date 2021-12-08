Под Калининградом задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка

КАЛИНИНГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Силовики в Калининградской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка, тело которого нашли в поселке Добровольск Краснознаменского района 8 октября. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в силовых структурах региона.

"Подозреваемый в убийстве подростка задержан", - сказал источник агентства, не став уточнять детали.

Тело погибшего юноши было обнаружено местными жителями на улице Майской в Добровольске Краснознаменского района области утром 8 октября. Следственные органы регионального следственного управления СК РФ возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").