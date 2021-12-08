Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор экс-полицейским, сфабриковавшим дело Голунова

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отложил на 16 декабря рассмотрение жалобы на приговор бывшим сотрудникам полиции, осужденным за незаконное задержание и фальсификацию дела журналиста Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы потерпевшего.

"Судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб бывших сотрудников УВД ЗАО Москвы по делу Голунова отложено на 16 декабря, на 14:00 мск", - сказал адвокат.

В пресс-службе суда уточнили, что заседание пройдет в закрытом режиме, так как в деле имеются материалы под грифом "секретно". Приговор был обжалован осужденными и их защитниками.

Дело Голунова

6 июня 2019 года журналист интернет-издания "Медуза" (признано в РФ СМИ-иноагентом) Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков и помещен под домашний арест. Через три дня после начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден, все обвинения с него были сняты. Из МВД были уволены пять полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Пучков. 19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу.

Басманный суд Москвы 30 января 2020 года арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвинялись в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы. По версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения. В итоге суд приговорил Ляховца к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, Уметбаев, Феофанов и Сергалиев получили по 8 лет колонии, Денис Коновалов - 5 лет. Также суд лишил бывших полицейских специальных званий и запретил им занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на сроки до 5 лет. Гражданский иск Голунова в размере 5 млн рублей суд удовлетворил полностью и распределил поровну между осужденными.