Повредивший машину ФСБ на незаконной акции протеста блогер получил почти три года колонии

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил блогера Константина Лакеева, повредившего машину ФСБ на несанкционированной акции протеста 23 января, к двум годам и восьми месяцам колонии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Лакеев признан виновным в хулиганстве и умышленном повреждении имущества и приговорен к двум годам и восьми месяцам колонии", - сообщили в суде.

Суд также взыскал с Лакеева более 337 тыс. рублей.

"Гражданский иск представителя потерпевшего, которым является войсковая часть ФСБ, удовлетворен. В счет материального ущерба с Лакеева взыскано 337 тыс. 850 рублей", - сказали в пресс-службе.

Защита блогера обжалует приговор, сообщил адвокат Сергей Загребельный. "Мы считаем приговор Лакееву чрезмерно жестким. Дело в том, что в ходе рассмотрения дела статью о хулиганстве с Лакеева сняли, оставили только повреждение чужого имущества. И с учетом этого обстоятельства мы считаем, что он не заслуживает двух лет и восьми месяцев колонии. Поэтому мы подадим жалобу на этот приговор", - сказал защитник.

По его словам, в ходе прений сторон защита просила дать Лакееву условный срок или назначить реальный срок, но такой, чтобы его было можно освободить в заде суда, зачтя время в СИЗО.

Ранее сообщалось, что блогер раскаялся в содеянном и попросил прощения у сотрудников силовых структур. Санкции по инкриминируемым статьям предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти и до семи лет соответственно.

У Лакеева было более 810 тыс. подписчиков на канале в TikTok. Вместе с ним были доставлены в полицию более 10 видеоблогеров, которых также проверили на причастность к этому преступлению.

23 января участники несанкционированной акции на Цветном бульваре разбили автомобиль с проблесковым маячком и номером АМР, который принадлежит ФСБ. Они прыгали на него и пытались разбить лобовое и боковые стекла. На автомобиль с водителем напали несколько десятков человек. Они также распылили в лицо водителю газовый баллончик.