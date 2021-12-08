Опознаны 35 тел погибших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Личности 35 погибших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе установлены по результатам опознаний и генетических экспертиз, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Таким образом, остаются неопознанными еще 15 поднятых на поверхность тел.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"На текущий момент 35 человек из погибших полностью опознаны, по остальным ряд генетических экспертиз еще не завершен", - сказал собеседник агентства.

По последним данным, на поверхность подняты тела 50 погибших при аварии на "Листвяжной" шахтеров и горноспасателей. Ведутся поиски еще одного погибшего, для это спасатели повторно исследуют аварийный участок шахты. В поисковой операции задействовано более 50 специалистов.

Одновременно спасатели ведут борьбу за жизнеспособность шахты. Они возвели 18 вентиляционных перемычек, восстановили пять вентиляционных шлюзов. Запущен вентилятор главного проветривания шахты, восстановлено проветривание аварийного участка.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области произошло 25 ноября и стало причиной гибели 51 человека, включая пятерых горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, которые проводили проверки на предприятии.