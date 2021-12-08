Задержанный за стрельбу в столичном МФЦ признал вину

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Задержанный за стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы Сергей Глазов сказал членам наблюдательной комиссии, что признает вину, и подтвердил, что владел оружием нелегально. Об этом ТАСС сообщили в ОНК Москвы, члены которой посетили задержанного в ИВС.

"Глазов подтвердил, что вину признает и что разрешения на оружие, из которого он стрелял, не имел. По его словам, он ранее служил в СВР, но был уволен в 2009 году в звании подполковника. При этом пенсии он, по его словам, не получал, так как имел стаж службы менее 20 лет. Он не работал и жил на сбережения", - сообщили в ОНК.

По словам задержанного, накануне он пришел получать паспорт, а ему фактически отказали в выдаче и стали требовать надеть маску. "Он отказался это сделать, так как не верит в санитарные правила", - добавили в ОНК.