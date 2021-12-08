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В Астраханской области село на мель маломерное судно с двумя охотниками на борту

Инцидент произошел в 47 км от населенного пункта Мумра. По информации спасателей, в медпомощи мужчины не нуждаются

АСТРАХАНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Маломерное судно село на мель в Каспийском море в районе острова Искусственный Астраханской области, на борту находятся два охотника, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В среду в Икрянинском районе, в раскатной части Каспийского моря - в 47 км от населенного пункта Мумра (район о. Искусственный) произошла посадка на мель маломерного судна, а также поломка его двигателя. На борту находятся два охотника", - говорится в сообщении.

Связь с охотниками поддерживается, запас продуктов имеется на сутки. В медицинской помощи мужчины не нуждаются. Ведомством организовано взаимодействие с компетентными органами, добавили в пресс-службе.

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