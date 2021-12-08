В Геленджике в море обнаружили пятно площадью 1 тыс. кв. м

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Пятно неустановленного пока происхождения площадью около 1 тыс. кв. м обнаружили в море в Геленджике, проводится проверка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в среду.

"Обнаружено пятно [площадью] приблизительно 1 тыс. кв. м, организовано проведение проверки", - сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, специалисты Росприроднадзора взяли пробы морской воды, сотрудники полиции в регионе устанавливают возможные причины возникновения этого пятна.

Ранее в среду в местных сообществах в соцсетях опубликовали видеозапись, где зафиксирована радужная пленка на воде, авторы сообщают, что кадры сделаны на побережье Черного моря. Они заявляют, что пятно якобы имеет резкий запах солярки.