Присяжные признали виновными двух фигурантов дела об убийстве Япончика

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Коллегия присяжных заседателей признала виновными двух фигурантов дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Присяжные признали виновными Муртази Шаданию и Джамбулу Джанашию по делу об убийстве Иванькова. Это решение коллегия приняла единогласно" - сказали в суде, отметив, что дата оглашения приговора пока неизвестна.

Оба фигуранта дела обвинялись в том, что наблюдали за Иваньковым и узнали его образ жизни, круг знакомств и связей, места проживания, отдыха и маршруты передвижения. Затем они незаконно приобрели снайперскую винтовку Драгунова с патронами, автомобиль "Газель", мобильные телефоны для общения между собой.

"В ходе сегодняшнего заседания в Мосгорсуде был допрошен Каха Газзаев. Он ранее заключил досудебное соглашение и дал признательные показания по этому же делу, признав себя виновным в причастности к убийству Иванькова. Однако сегодня он отказался от своих слов. Он вместо этого повторил те показания, которые давал еще раньше, когда в 2020 году его допросили как свидетеля по делу. Тогда он заявил, что Шадания к гибели Иванькова абсолютно непричастен, и привел ряд доводов, которые это обосновывают", - сказал собеседник агентства.

Дело Шадании и Джанашии слушается с участием присяжных заседателей. На предыдущем заседании прокурор огласила обвинительное заключение. Вину они не признали.

По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Он привлек к преступлению нескольких человек: Каху Газзаева, Муртази Шаданию, Джамбулу Джанашию, Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. По указанию Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба приехали к ресторану "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, в который часто ходил Иваньков, и следили за ним. Вечером Бутба из "Газели" выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. От полученных ранений он умер в больнице. Газзаев, Шадания и Джанашия были арестованы. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в международный розыск. Газзаев свою вину признал, его дело слушалось в особом порядке, он был осужден на 14 лет колонии.