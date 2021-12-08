Улицу в Петербурге затопило горячей водой из-за прорыва трубы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Прорыв трубы произошел на улице Есенина, 17 в Санкт-Петербурге в среду. Затопленной горячей водой оказалась проезжая часть, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга".

"Сообщение о технологическом нарушении по адресу: ул. Есенина, 17 поступило на пульт диспетчера ТЭК в 17:23. Аварийная бригада ГУП "ТЭК СПб" и сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и обеспечили безопасность, установив ограждения. Нарушение было обнаружено на трубопроводе диаметром 600 мм", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пострадавших из-за прорыва нет. Специалисты отремонтируют трубу в течение 20 часов без отключения отопления в расположенных рядом зданиях.

Как сообщается в Telegram-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок", из-за прорыва был изменен троллейбусный маршрут №13. Очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографии аварии, на которых видно, что затопленной оказалась вся проезжая часть.

Ранее днем в Петербурге прорвало трубу по адресу: Подъездной переулок, 19. Из-за технологического нарушения без отопления осталось несколько домов. В среду в Петербурге температура воздуха опустилась до минус 13 градусов по Цельсию, высота сугробов достигает 45 см.