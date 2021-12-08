В суд поступило дело полицейских, обвиняемых в причастности к побегу из ИВС в Истре

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Истринский суд в Подмосковье получил материалы дела о побеге из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, в связи с которым обвинения предъявлены трем экс-полицейским. Об этом ТАСС сообщили в среду в суде.

"В суд поступило дело Елизаветы Бурдаковской, Сергея Лаврентьева и Андрея Старшинова. Всем троим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия")", - сообщили в суде.

В ночь на 6 августа 2021 года обвиняемый в убийстве Александр Мавриди и четыре уроженца Молдавии (Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря) сбежали из истринского ИВС. Все они позже были задержаны, Мавриди также признал вину в побеге.

После инцидента были возбуждены два уголовных дела: о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега. Два сотрудника ИВС арестованы. Также был задержан врио начальника истринского ИВС Андрей Старшинов, ему суд назначил запрет вечерних прогулок, общения со свидетелями и переезды.