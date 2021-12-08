Суд в Туле 16 декабря рассмотрит дело помогавших Навальному получать выписки с телефонов

ТУЛА, 8 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Тулы 16 декабря рассмотрит уголовное дело в отношении троих мужчин, которые помогали Алексею Навальному незаконно получать выписки с телефонных счетов, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Об этом в среду сообщила пресс-служба управления судебного департамента в Тульской области.

"Судебное заседание назначено на 16 декабря 2021 года на 11:00 в помещении Центрального районного суда", - говорится в сообщении.

В управлении судебного департамента в Тульской области отметили, что двое из фигурантов дела находятся под домашним арестом, еще один отбывает наказание по другому приговору суда. "В настоящее время он перемещен для рассмотрения уголовного дела по существу в следственный изолятор города Тулы", - добавили в пресс-службе.

Уголовное дело в отношении Петра Каткова, Александра Зеленцова и Игорь Зайцева поступило в производство Центрального районного суда Тулы. Подсудимым вменяют преступления по части 1 статьи 138 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации"), части 4 статьи 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей или бланков"). Следствие считает, что подсудимые предоставляли доступ к информации, составляющей тайну телефонных переговоров граждан.

По данным Telegram-канала Baza, подсудимые являлись сотрудниками частного детективного агентства, с помощью поддельных документов получили биллинги оперативников ФСБ, летавших с Навальным. Отмечается, что в последующем они якобы продавали эти данные "клиентам" в даркнете, не зная, чьи биллинги им заказывают.