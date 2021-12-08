В зоне отключения электричества в Новгородской области остаются 3 тыс. человек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 декабря. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек остаются в зоне отключения электроснабжения в Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новгородской области.

"По состоянию на 18:00 в зоне отключения электроснабжения находится 12 муниципальных районов, 228 населенных пунктов с населением 3 175 человек, СЗО [социально-значимых объектов] нет", - говорится в сообщении.

"Россети Северо-Запад" в течение дня восстановили в Новгородской области 612 км ЛЭП. Энергетики включили 34 линии электропередачи и 362 трансформаторные подстанции.

По словам заместителя председателя правительства региона Елены Кирилловой, в зоне обрыва линий электропередачи находится более 300 населенных пунктов. "Наша общая задача - задействовать весь наш добровольческий актив. Наши волонтеры имеют значительный опыт и могут оперативно включиться в работу по оказанию помощи тем, кто в этом на текущий момент нуждается", - добавила она.

Начальник ГУ МЧС России по Новгородской области Сергей Козырев доложил, что в части районов образовалось сильное обледенение на линиях электропередачи, что повлекло за собой отключение электроснабжения. "Силами МЧС оказывалась всесторонняя помощь населению: мы объезжали деревни, помогали людям заряжать аккумуляторы, заправляли генераторы, где-то кололи дрова, приносили воду. Сейчас группировка МЧС усиливается за счет 50 человек из спасательного центра "Колпино" г. Санкт-Петербург и 50 человек из аэромобильной группировки г. Великий Новгород. Основные силы брошены на расчистку линий электропередачи", - отметил Козырев.

С 8 декабря губернатор Новгородской области Андрей Никитин ввел режим ЧС в регионе, где вечером 7 декабря в зоне отключения электроснабжения остались около 10 тыс. человек. По данным пресс-службы "Россети Северо-Запад", дополнительно в Новгородскую область прибыли 52 бригады из Вологодской, Архангельской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Псковской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей, а также республик Карелия и Коми. Всего работают 113 бригад, более 120 единиц техники.