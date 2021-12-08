В Башкирии возбудили дело после предоставления некачественного жилья детям-сиротам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 декабря. /ТАСС/. В Башкирии после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту предоставления некачественного жилья детям-сиротам в Баймакском районе, сообщает в среду пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратура Баймакского района проверила исполнение законодательства при предоставлении жилья детям-сиротам. <…> Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц администрации. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ход расследования которого находится на контроле надзорного ведомства", - сказано в сообщении.

Установлено, что еще в 2017 году администрация района по муниципальному контракту приобрела у застройщика жилье. Позднее квартиры предоставили детям-сиротам. После заселения людей выяснилось, что помещения имеют недостатки.

Эксперты дали оценку, что дома не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам противопожарной безопасности, а часть квартир признана специалистами непригодной для круглогодичного проживания. При этом сотрудники администрации приняли эти дома как соответствующие техническим требованиям конкурсной документации.