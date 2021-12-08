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Стрельба в МФЦ в Москве

Источник: устроивший стрельбу в МФЦ имел разрешение на оружие 8 лет назад

После истечения срока лицензии он сдал это оружие, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мужчина, который накануне вечером устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, имел разрешение на оружие восемь лет назад. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Сергей Глазов восемь лет назад имел разрешение на огнестрельное оружие - [карабин] "Сайга". После истечения срока лицензии он сдал это оружие", - сказал собеседник агентства.

Во вторник в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы погибли два человека, еще четверо пострадали, в том числе 10-летняя девочка. По подозрению в содеянном был задержан 45-летний военный пенсионер Сергей Глазов. По предварительным данным, мужчина стрелял из охолощенного пистолета, переделанного в боевой. Оружие на него зарегистрировано не было. СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве. Прокуратура Москвы взяла ход расследования дела под контроль.

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