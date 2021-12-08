Более 27 тыс. человек остались без воды в Краснодаре из-за аварии

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Более 27 тыс. человек остались без холодного водоснабжения в Краснодаре из-за работ по замене насоса. Об этом сообщается в среду Instagram-аккаунте городской Единой дежурно-диспетчерской сети.

"В 18:55 8 декабря, по сообщению технического директора ООО "КЭСК", для проведения работ по замене насоса на КНС (канализационно-насосной станции) прекращена подача ХВС (холодного водоснабжения) в жилые дома в районе поселка Березовый, Лекраспром, ул. 9-я Тихая, Прикубанский ВО. Количество жилых домов - 347 домов: 82 МКД (многоквартирных домов), 265 частных. Количество населения - 27 261", - говорится в сообщении.

Уточняется, что социально значимые объекты в зону отключения не попали.

По планам, ориентировочное время завершения восстановительных работ - 02:00 мск 9 декабря.