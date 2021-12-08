СК требует ареста экс-председателя думы Чукотки по делу о хищении 9 млн рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит суд отправить под стражу бывшего главврача Чукотской окружной больницы, экс-председателя думы Чукотского автономного округа Александра Маслова по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Калинин.

"СК собирается выйти в суд с ходатайством об избрании моему подзащитному Маслову меры пресечения в виде содержания под стражей, хотя оснований для этого никаких нет. Дело это тянется с ноября месяца, по нему Маслов уже давал показания, ему не было избрано никакой меры пресечения, он не был под запретом [на определенные действия]. Тем не менее следствие считает, что Маслов собирается скрыться от правоохранителей", - сказал защитник. Он также подчеркнул, что его подзащитный надлежащим образом уведомил следователя о необходимости выехать за пределы Чукотки.

Несколько часов назад силовики задержали Маслова в аэропорту Анадыря. "Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ"). Вину мой подзащитный не признал", - сказал Калинин. Как отметил защитник, по версии следствия, Маслов незаконно получал премии, когда был председателем думы Чукотского АО, чем якобы причинил имущественный ущерб бюджету региона на общую сумму около 9 млн рублей.

Как отметил адвокат, он направил ходатайство в Анадырский городской суд с требованием освободить Маслова из-под стражи и признать его задержание незаконным.