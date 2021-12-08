В Подмосковье задержали мужчину, стрелявшего в главу фирмы, занимающейся безопасностью

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мужчина расстрелял гендиректора фирмы на западе Москвы, он задержан. Об этом ТАСС сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"3 декабря в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Давыдковской. Прибывшими сотрудниками полиции установлено, что неизвестный мужчина около офиса коммерческой организации из предмета, похожего на пистолет, произвел выстрелы в ее генерального директора, после чего с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

Пострадавший выжил и был доставлен в медучреждение. Стрелок задержан в подмосковных Химках. Он доставлен в следственные органы.

По данным источника ТАСС, фирма, чей гендиректор стал мишенью стрелка, занимается проектированием и установкой инженерных и технических систем безопасности. Она аккредитована ФСБ для работы с гостайной.