Следователи ФСБ обвинили оппозиционного блогера Шлякова в экстремизме

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Следователи московского УФСБ России предъявили оппозиционному блогеру Валентину Шлякову обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности на его YouTube-канале. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, блогер арестован и содержится в СИЗО "Лефортово".

"Следователи предъявили Шлякову Валентину Валентиновичу обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет"). Постановлением Мещанского районного суда Москвы он помещен в СИЗО "Лефортово" на время предварительного следствия", - рассказал собеседник агентства. По его словам, уголовное дело в отношении Шлякова "связано с его высказываниями на личном аккаунте в "YouTube".

Санкция инкриминируемой блогеру статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.