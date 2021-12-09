СК при расследовании уголовного дела выявил ущерб РКЦ "Прогресс" на сумму 957 млн рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет в ходе расследования уголовного дела выявил ущерб ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс" на сумму 957 млн рублей. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"По одному из уголовных дел следователи установили, что должностные лица АО "РКЦ "Прогресс" в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на период 2011-2020 годов" совершили действия по заключению госконтракта на поставку комплекса оборудования на условиях его завышенной стоимости, причинив ущерб в размере 957 млн рублей", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Других подробностей он не привел.

РКЦ "Прогресс" является одним из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности.