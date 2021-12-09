Водителя вездехода отправили в колонию после смертельной аварии в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае отправил в колонию водителя вездехода золотодобывающего предприятия, который, будучи нетрезвым, попал в аварию. В результате один человек погиб, еще двое пострадали, сообщила прокуратура региона.

"Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима, лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года", - говорится в распространенном релизе.

42-летнего жителя Алтайского края признали виновным по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения").

Инцидент произошел осенью прошлого года на территории золотодобывающего предприятия в Охотском районе на севере Хабаровского края. Водитель гусеничного вездехода, находясь в состоянии наркотического опьянения, сильно разогнался и на спуске не справился с управлением, из-за чего транспорт вылетел за пределы дороги в обрыв. Один из пассажиров вездехода скончался на месте, еще двоим причинен тяжкий вред здоровью.

Мужчина частично признал свою вину, указывая, что наркотические средства он не употреблял.