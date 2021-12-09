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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Остается неизвестным местоположение тела последнего шахтера, погибшего на "Листвяжной"

ТАСС, 9 декабря. Местонахождение тела одного шахтера, погибшего при аварии на шахте "Листвяжная", остается неизвестным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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"Горноспасатели ВГСЧ МЧС России проводят повторное обследование горных выработок шахты "Листвяжная". Неизвестным остается местонахождение одного погибшего шахтера", - сказали в МЧС.

Обследование затопленных выработок шахты проводится горноспасателями в гидрокостюмах. Ведется откачка воды и мониторинг состояния атмосферы. Работы производятся круглосуточно, задействованы три отделения спасателей.

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РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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