Четыре человека погибли при пожаре в нежилом доме в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Четыре человека погибли в пожаре, который произошел в ночь на 9 декабря в Тюмени в нежилом доме. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе управления МЧС по Тюменской области.

"9 декабря 2021 года в 00:48 мск поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение квартиры на первом этаже. В 01:13 мск пожар был локализован. К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены тела четырех погибших (среди них детей нет), личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС региона добавили, что всего в тушении пожара от МЧС было задействовано 29 человек и девять единиц техники.

Как отметили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области, причина пожара устанавливается. Среди версий произошедшего - неосторожное обращение с огнем. Следователи проводят проверку.