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Суд арестовал молодого человека, который хотел устроить теракт в столичной школе

Его взяли под стражу до 6 февраля

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы арестовал 18-летнего молодого человека, который заявил о намерении устроить теракт в школе, расположенной в Глинистом переулке в столице. Об этом ТАСС в четверг сказали в пресс-службе суда.

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"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы от 8 декабря 2021 года удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Кураева Арсения Мугутиновича меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 6 февраля 2022 года", - сказали в суде.

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