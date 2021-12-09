Суд арестовал молодого человека, который хотел устроить теракт в столичной школе

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы арестовал 18-летнего молодого человека, который заявил о намерении устроить теракт в школе, расположенной в Глинистом переулке в столице. Об этом ТАСС в четверг сказали в пресс-службе суда.

Хронология инцидентов с применением холодного оружия в школах России с 2019 года

"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы от 8 декабря 2021 года удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Кураева Арсения Мугутиновича меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 6 февраля 2022 года", - сказали в суде.