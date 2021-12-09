В Петербурге арестовали троих мужчин по делу об убийстве 28-летней давности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца экс-главу Федерации вольной борьбы Петербурга и предпринимателей Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля по обвинению в убийстве в 1993 году. Первому фигуранту вменяется роль организатора, двум другим - исполнителя и пособника, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Кулибабы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 17 - п. "з" ст. 102 УК РСФСР (в ред. Закона РСФСР от 25.04.1991 №1101-1) ("Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух и более лиц")", - говорится в сообщении об аресте экс-президента петербургского отделения Федерации вольной борьбы. Срок меры пресечения - до 6 февраля 2022 года.

На этот же срок арестованы предприниматели Владимир Карпинский и Анатолий Мотыль. Никто из арестованных не признал вины. Адвокаты Кулибабы требовали прекратить процесс.

Убийство, в котором обвиняются фигуранты, произошло 16 августа 1993 года на улице Фрунзе в Петербурге. Из автоматов Калашникова были расстреляны предприниматель Игорь Савин (известный по прозвищу Кувалда) и Кирилл Угольников (по данным СМИ, был сотрудником правоохранительных органов). Следствие считает, что преступление организовал Кулибаба из-за личных неприязненных отношений.

Владимир Кулибаба ранее занимал также должность помощника председателя Олимпийского комитета России. В начале 2010-х годов он обвинялся в организации заказного убийства предпринимателя Вадима Чечеля, совершенного в 2008 году, однако был оправдан в 2012 году коллегией присяжных, Верховный суд подтвердил приговор.