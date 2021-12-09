В Челябинской области возбудили дело о причинении ущерба бюджету при строительстве школы

ЧЕЛЯБИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Челябинской области возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей ущерб бюджету на сумму свыше 1,6 млн рублей при строительстве школы искусств. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.

"В Увельском районе Челябинской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая причинение крупного ущерба")", - говорится в сообщении.

Прокуратурой было установлено, что в 2020-2021 годах должностное лицо детской художественной школы в поселке Увельском было обязано принимать и проверять качество и сроки проведенных работ по муниципальному контракту. Однако была осуществлена приемка фактически невыполненных работ, а также некачественно выполненных работ по капитальному ремонту здания, что и повлекло причинение ущерба на сумму свыше 1,6 млн рублей.

По информации пресс-службы Контрольно-счетной палаты Челябинской области, сопровождение уголовного дела осуществляют УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области и УФСБ России по региону. Здание школы в настоящее время не эксплуатируется, а ущерб бюджету составляет не менее 2 млн рублей.