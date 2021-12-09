С начала года количество киберпреступлений на Дальнем Востоке увеличилось на 25%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Дальний Восток продолжает находиться в тройке макрорегионов России по количеству киберпреступлений в 2021 году. Количество кибератак стало больше на 25%, чем годом ранее, сказал в четверг ТАСС вице-президент - директор дальневосточного филиала ПАО "Ростелеком" Андрей Карташов.

"С начала года центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании "Ростелеком" выявил и отразил свыше 2 млн атак на информационные ресурсы организаций, из них выше 250 тыс. атак зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе. Дальний Восток на третьем месте на текущий момент, количество атак превосходит показатели 2020 года на 25%", - сказал Карташов, добавив, что мониторинг продолжается.

В 2020 году специалисты отразили свыше 1,9 млн атак на информационные ресурсы организаций. На Дальний Восток пришлось 218 тыс. киберпреступлений, что почти в два раза превышает показатели 2019 года.

"Продолжается рост числа атак с использованием вредоносного программного обеспечения. Сейчас люди скачивают много различных программ, в том числе и для бизнес-целей, поэтому правило простое: устанавливайте программное обеспечение только с официальных ресурсов. Основным способом его доставки в инфраструктуру жертвы остаются фишинговые рассылки. В 2020 году злоумышленники активно спекулировали на теме пандемии и лекарства от COVID-19, при этом эффективность подобных атак увеличилась на фоне перехода на удаленный режим работы, то есть прослеживается низкий контроль доступа сотрудников в интернет, использование незащищенных Wi-Fi, домашние незащищенные устройства, сами пользователи потеряли бдительность из-за смены формата работы", - сказал Карташов.

Специалист отметил, что среди вредоносного программного обеспечения все более популярными становятся шифровальщики. Количество атак, где они применялись, выросло примерно на 30%. "В период массовой удаленки, когда многие компании ослабили ИБ-защиту, этот и без того простой способ монетизации стал еще популярнее", - сказал собеседник ТАСС.