Сход вагонов в Кирове произошел из-за проезда поезда на запрещающий сигнал светофора

КИРОВ, 9 декабря. /ТАСС/. Сход локомотива и семи грузовых вагонов с железобетонными изделиями с рельсов в Кировской области произошел из-за проезда поезда на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, сход произошел по причине проезда поезда на запрещающий сигнал светофора. Кировской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, повреждены две опоры ЛЭП. В 07:05 мск к месту прибыл восстановительный поезд. Аварийно-восстановительные работы планируют завершить около 14:00.

Сход локомотива и семи вагонов с железобетонными изделиями произошел в четверг в 05:35 на участке Киров-Котласский - Чухломинский (г. Киров) на стрелочном переводе на двухпутном участке железной дороги на ст. Киров. Как отметили в Горьковской железной дороге, подняты восстановительные поезда станций Киров, Зуевка и Шахунья. На место выехала комиссия ГЖД. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет.

Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры. Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку, на место выехали следователи и криминалисты.