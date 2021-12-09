В Кировской области возбудили дело после схода семи вагонов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 декабря. /ТАСС/. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело после схода с рельсов тепловоза и семи вагонов в Кировской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России по факту схода с рельс грузового поезда в Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в 05:33 мск в Кировской области на участке ГЖД произошел сход тепловоза и семи вагонов с железобетонными изделиями. Пострадавших и угрозы экологической безопасности в результате инцидента нет, повреждены две опоры ЛЭП.

В ведомстве сообщили, что возникли задержки пригородных поездов, планируемое время восстановление движения - около 14:00 мск 9 декабря. Отмечается, что в результате происшествия железной дороге причинен крупный ущерб, размер которого определит следствие.

В ГЖД ранее сообщили, что в связи с происшествием изменили графики движения нескольких поездов, в частности №131 Ижевск - Санкт-Петербург отправлен по маршруту с задержкой 30 минут, №6397 Киров - Шабалино отправлен по маршруту с задержкой 3 часа, а пригородные поезда №6332 Стрижи - Киров, №6358 Ежиха - Киров, №6396 Шабалино - Киров, №6360 Пижма - Киров следуют до станции Лянгасово. На участке Киров - Лянгасово пригородное сообщение приостановлено. На участке Киров - Лянгасово - Киров организовано автобусное движение, выделено 4 автобуса.